Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag kollidierte eine Autofahrerin in Ulm mit einer Radlerin.

Ulm (ots)

Um 15.45 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem VW in der Heidenheimer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach rechts in den Lehmgrubenweg ab. Dabei übersah sie wohl eine Radlerin. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Trekkingrad rechts neben ihr auf dem Radfahrstreifen und ebenfalls in Richtung der Stadtmitte. Die Fahrzeuge prallten zusammen und die Radlerin stürzte über die Motorhaube. Die Geschädigte hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

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