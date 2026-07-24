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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen
Am Donnerstag kollidierte eine Autofahrerin in Ulm mit einer Radlerin.

Ulm (ots)

Um 15.45 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem VW in der Heidenheimer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach rechts in den Lehmgrubenweg ab. Dabei übersah sie wohl eine Radlerin. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Trekkingrad rechts neben ihr auf dem Radfahrstreifen und ebenfalls in Richtung der Stadtmitte. Die Fahrzeuge prallten zusammen und die Radlerin stürzte über die Motorhaube. Die Geschädigte hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

++++1426510 (JC)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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