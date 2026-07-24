Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Von Donnerstag auf Freitag machten Unbekannte Beute in Tannheim.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden stiegen Unbekannte in das Geschäft in der Hauptstraße ein. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine Zeugin die aufgebrochene Tür. Offenbar hatten die Einbrecher eine große Menge an Zigaretten gestohlen. Vereinzelt lagen noch Packungen vor der Tür. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat nun die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht nach den Tätern.

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