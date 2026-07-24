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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Einbruch in Lebensmittelgeschäft
Von Donnerstag auf Freitag machten Unbekannte Beute in Tannheim.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden stiegen Unbekannte in das Geschäft in der Hauptstraße ein. Gegen 4.30 Uhr bemerkte eine Zeugin die aufgebrochene Tür. Offenbar hatten die Einbrecher eine große Menge an Zigaretten gestohlen. Vereinzelt lagen noch Packungen vor der Tür. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat nun die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht nach den Tätern.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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