Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rauschgift beschlagnahmt

Am Donnerstag fand die Polizei bei einer Personenkontrolle in Biberach Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr ertappte eine zivile Streife der Polizei zwei Männer in der Theaterstraße, die mutmaßlich ein Drogengeschäft tätigten. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Personen fanden sie beim 31-jährigen Käufer rund ein Gramm Kokain. Beim mutmaßlichen Verkäufer, ein ebenso 31-Jähriger, fanden die Beamten etwa zwei Gramm Kokain, Marihuana sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift und das Geld. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des mutmaßlichen Verkäufers fanden die Ermittler noch weitere Drogen. Insgesamt fanden die Beamten in der Wohnung -durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt- weitere drei Gramm Kokain, rund 20 Gramm Marihuana, 65 LSD Trips, Verpackungsmaterial und Utensilien zum Konsum von Betäubungsmittel sowie einen Schlagring und ein verbotenes Messer. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Die Polizei Biberach ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch gegen den mutmaßlichen Käufer wird wegen eines Drogendelikts ermittelt. Beide Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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