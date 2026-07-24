Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Unfall beim Überholen

Am Donnerstag prallte ein Motorradfahrer bei Biberach frontal mit einem überholenden Pkw zusammen.

Ulm (ots)

Ein Hubschrauber flog ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse auf der B312 von Reichenbach in Richtung Biberach. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer des Kleinwagens zum Überholen eines Lkws angesetzt. Noch bevor er den Überholvorgang beenden konnte, stieß er mit einem entgegen kommenden Motorrad frontal zusammen. Der 56-Jährige wurde von seinem BMW-Motorrad gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Von dort aus wurde der Biker abgewiesen. In einer Böschung kam der Motorradfahrer zum Liegen. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, waren vor Ort und versorgten den lebensgefährlich verletzten Biker. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klink. Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Auch er kam vorsorglich in eine Klinik. Die beiden Fahrzeuge waren nur noch Schrott und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen werden. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Dazu sucht sie weitere Zeugen, die sich unter der Tel. 07351/447-0 melden sollen. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf ca. 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B312 bis 18 Uhr komplett gesperrt.

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