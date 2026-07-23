Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Zeugen gesucht

Am Dienstag soll ein Unbekannter in Langenau eine Jugendliche bedrängt haben.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr befand sich die 15-Jährige in der Lenaustraße. Ein unbekannter Mann kam von hinten auf sie zu. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann die Jugendliche unsittlich berührt haben. Das Mädchen sowie eine bislang unbekannte Passantin sprachen den Mann an und forderten ihn auf, sich zu entfernen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nach und entfernte sich anschließend.

Der Mann wird wie folgt beschrieben. Er soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und schwarze, lockige, schulterlange Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung sowie eine schwarze Bauchtasche. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Passantin, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.

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