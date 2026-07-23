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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Polizei zieht um - Der Polizeiposten Blaubeuren ist jetzt in neuen Räumen untergebracht.

Ulm (ots)

Bisher war der Polizeiposten Blaubeuren in der Rittergasse 3 zu finden. Ab sofort ist die Polizei in neuen Räumlichkeiten in der Alberstraße 2 in Blaubeuren untergebracht. Dort ist die Polizei wie bisher unter Tel. 07344 9635-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Sven Vrancken
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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