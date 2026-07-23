POL-UL: Polizei zieht um - Der Polizeiposten Blaubeuren ist jetzt in neuen Räumen untergebracht.

Ulm (ots) - Gegen 20.30 Uhr befand sich ein 23-Jähriger im Bereich zwischen der Sedelhofgasse und dem Albert-Einstein-Platz. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere männliche Personen auf ihn zugekommen sein und ihn eingekreist haben. Einer der Männer soll den 23-Jährigen festgehalten haben. Dieser sowie ein ...

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