POL-UL: Polizei zieht um - Der Polizeiposten Blaubeuren ist jetzt in neuen Räumen untergebracht.
Ulm (ots)
Bisher war der Polizeiposten Blaubeuren in der Rittergasse 3 zu finden. Ab sofort ist die Polizei in neuen Räumlichkeiten in der Alberstraße 2 in Blaubeuren untergebracht. Dort ist die Polizei wie bisher unter Tel. 07344 9635-0 erreichbar.
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