Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht /Am Mittwoch soll es im Bereich der Ulmer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr befand sich ein 23-Jähriger im Bereich zwischen der Sedelhofgasse und dem Albert-Einstein-Platz. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere männliche Personen auf ihn zugekommen sein und ihn eingekreist haben. Einer der Männer soll den 23-Jährigen festgehalten haben. Dieser sowie ein weiterer Beteiligter sollen anschließend versucht haben, auf den Mann einzuschlagen. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die beteiligten Personen. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben. Er soll etwa 170 cm groß gewesen sein, eine muskulöse Statur, einen Dreitagebart und eine Kurzhaarfrisur gehabt haben. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Beteiligten oder zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.

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