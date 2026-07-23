Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mann verstirbt nach körperlicher Auseinandersetzung am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2026, soll es gegen 16.30 Uhr zwischen einem 27-Jährigen und einem 59-jährigen Mann zu Streitigkeiten im Bereich des Willy-Brandt-Platzes in Ulm gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wobei der 59-Jährige gestürzt sei und sich schwere Verletzungen zugezogen habe. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine umliegende Klinik, wo er in der Folge verstarb. Die Kriminalpolizei Ulm sicherte umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1116 Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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