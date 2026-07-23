Ulm (ots) - Gegen 17.45 Uhr war ein Mann mit seinem Traktor und angehängter Ballenpresse auf einem Acker bei Langenau-Riedheim unterwegs. Rund einen Kilometer neben der K1232 führte der 53-Jährige Feldarbeiten auf einem größtenteils abgeernteten Feld durch. Dabei kam es wohl wegen eines technischen Defekt an ...

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