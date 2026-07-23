POL-UL: (GP) Geislingen - Hochwertiges E-Bike gestohlen
Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad am Bahnhof.
Ulm (ots)
Der 25-Jährige hatte sein E-Bike der Marke Raymon gegen 8.30 Uhr am Geislinger Bahnhof abgestellt und seinen Angaben zufolge dort verschlossen. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkam, fehlte sein Rad. Ein Unbekannter hatte das Schloss wohl geknackt und hatte sich mit seiner Beute aus dem Staub gemacht.
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