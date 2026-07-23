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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hochwertiges E-Bike gestohlen
Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad am Bahnhof.

Ulm (ots)

Der 25-Jährige hatte sein E-Bike der Marke Raymon gegen 8.30 Uhr am Geislinger Bahnhof abgestellt und seinen Angaben zufolge dort verschlossen. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkam, fehlte sein Rad. Ein Unbekannter hatte das Schloss wohl geknackt und hatte sich mit seiner Beute aus dem Staub gemacht.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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