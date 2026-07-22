Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - 14-Jährige verursacht Unfall

Vorschriftswidrig verhielt sich eine Jugendliche auf ihrem E-Scooter am Dienstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Die 14-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr verbotswidrig auf dem Gehweg entlang der Rottum. Darüber hinaus hatte sie unzulässigerweise eine 13-jährige Sozia dabei. Ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, fuhr sie dann auf die Pfarrer-Aich-Straße. Dort stieß sie seitlich gegen den dort ordnungsgemäß fahrenden Renault eines 79-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten die 13-Jährige und 14-Jährige leichte Verletzungen. An dem Renault entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro, am E-Scooter nur geringer Sachschaden.

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