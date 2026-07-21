Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schwörmontag

Trotz mehrerer Einsätze am Abend und in der Nacht verlief der Ulmer Schwörmontag weitestgehend friedlich.

Ulm (ots)

Weitestgehend friedlich war der Verlauf beim Nabada am Nachmittag, trotz des sehr hohen Besucheraufkommens bei schönem Sommerwetter. Gegen 18.15 Uhr soll es zu Streitigkeiten von mehreren Personen an der Bootsanlegestelle in der Donaustraße gekommen. Dabei soll ein 22-Jähriger einem 20-Jährigen eine Kopfnuss verpasst haben. Der musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Auch wenn es ab den Abendstunden in der Innenstadt zu mehreren Einsätzen, darunter meist Streitigkeiten und Körperverletzungen, kam, war die Polizei mit dem Veranstaltungsverlauf größtenteils zufrieden und das Sicherheitskonzept ging auf. Ab etwa 19.30 Uhr gingen erste Meldungen von Auseinandersetzungen und Streitigkeiten ein. Durch das konsequente Einschreiten der polizeilichen Einsatzkräfte konnten die Auseinandersetzungen rasch beendet werden. In vielen Fällen waren die Beteiligten nicht unerheblich alkoholisiert. Insgesamt 21 Straftaten registrierte die Polizei, elf weniger als im Vorjahr. Bei 14 Körperverletzungen, drei Widerstandshandlungen, zwei Diebstählen, zwei sexuellen Belästigungen, ermittelt nun die Polizei.

Nach vorangegangenen Streitigkeiten gegen 20 Uhr in der Hirschstraße zwischen mehreren Personen, wollten ein 30-Jähriger und ein 20-Jähriger den Streit schlichten. Letztendlich gerieten die beiden Schlichter aneinander und schlugen sich gegenseitig ins Gesicht.

Gegen 21.50 Uhr soll in der Walfischgasse ein Sprinter gefahren sein. Der soll angehalten haben und vier unbekannte Männer seien ausgestiegen. Sie sollen sogleich auf drei junge Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren losgegangen sein und diese mit Pfefferspray besprüht und einem Schlagstock geschlagen haben. Weiterhin sollen sie mit Fäusten geschlagen worden sein. Danach flüchteten die unbekannten Angreifer. Danach entfernten sich die Angreifer wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0731/188-3312 zu melden.

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