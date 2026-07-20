Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Schule

Am Montagmorgen (20.07.2026) hatte es ein Unbekannter in Geislingen auf Snack-Automaten in einer Schule abgesehen.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr betraten zwei Mitarbeiterinnen des Schul-Kiosk das Foyer der Berufsschule in der Rheinlandstraße. Dabei ertappten sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Der schwarz gekleidete Mann flüchtete umgehend in den Gebäudekomplex. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Mann. Dabei wurde auch die Schule durchsucht. Dem Täter gelang, mutmaßlich durch ein Fenster, die Flucht aus der Schule und er bleib unentdeckt.

Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Täter hatte es wohl auf das Wechselgeld von Snack-Automaten abgesehen. Die drei Automaten brach er mit einem Werkzeug auf und stahl das Geld. Der Schaden an den Automaten liegt jeweils bei mehreren tauschend Euro und ist damit deutlich höher als die Beute. Wie genau der Täter in das Gebäude gelangte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geislingen unter Tel. 07331/93270 entgegen.

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