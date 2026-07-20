Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Abbiegen gerammt und geflüchtet Am Samstag kam es in Ulm zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Taxi und einem roten Kleinwagen. Der machte sich aus dem Staub.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Taxi in der Frauenstraße. Dort war er auf der Busspur unterwegs und wollte in die Donaustraße abbiegen. Ein roter Kleinwagen fuhr neben ihm in der Frauenstraße und bog wohl bei für ihm geltenden Rotlicht in die Donaustraße ab. Das Auto wollte offenbar dem Mercedes Taxi in Richtung Neu-Ulm folgen, so die Polizei. Beim Abbiegevorgang soll es wohl zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Autos gekommen sein. Der Kleinwagen touchierte mit dem rechten Stoßstangeneck den hinteren Kotflügel des Taxi. Während der Taxifahrer zunächst angehalten hatte, fuhr der rote Kleinwagen in Richtung Neu-Ulm davon. Bei der Verfolgung bis in die Krankenhausstraße in Neu-Ulm verlor der 53-Jährige den mutmaßlichen Unfallverursacher aus den Augen. Verletzt wurde niemand. Zurück blieb an der Mercedes E-Klasse ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Ulm-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Am Steuer des Kleinwagens, Kennzeichen und Marke unbekannt, saß ein Mann. Den konnte der Taxifahrer als ca. 30 - 40 Jahre alt und mit arabischem Aussehen beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0731/188-3312 entgegen.

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