Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Beim Driften gegen Hauswand gekracht

Am Sonntag endete die Fahrt eines 19-Jährigen an der Hauswand in Tomerdingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Mercedes in der Wannenmacherstraße. Dort versuchte er zu driften. Dabei verlor er die Kontrolle und kam von der Straße ab. Mit seinem Mercedes prallte er gegen eine Hauswand. An der Unfallstelle konnte die Polizei dann den Fahrer und seine beiden Begleiter antreffen. Sie waren allesamt alkoholisiert. Da die Fahrereigenschaft zunächst unklar war, ordnete die Staatsanwaltschaft bei allen drei jungen Männern eine Blutprobe an. Der 19-Jährige gab dann an, dass er der Fahrer war. Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhärtete sich dann der Verdacht, dass der 19-Jährige am Steuer saß. Ein Abschlepper barg das defekte Auto. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

+++++++ 1392798 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell