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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kupferrinnen gestohlen
Die vergangene Woche montierten Unbekannte Kupfer von einem leerstehenden Haus ab.

Ulm (ots)

Im Verlauf der letzten Wochen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem leerstehenden Haus im Lehrer-Tal-Weg. Dort montierten sie mehrere Kupferdachrinnen und einen Blitzableiter. Im Gebäude stahlen sie Heizungsteile. Mit Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro verschwanden die Diebe wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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