Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr. Ein 27-Jähriger war auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Beim Aichelberg sah der Skoda-Fahrer wohl zu spät, dass sich vor ihm ein BMW mit Anhänger stark verlangsamte. Der 27-Jährige reagierte zu spät und prallte der 26-jährigen BMW-Fahrerin ...

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