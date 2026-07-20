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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Zu spät reagiert
Am Sonntag kam es auf der A8 beim Aichelberg zum Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr. Ein 27-Jähriger war auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Beim Aichelberg sah der Skoda-Fahrer wohl zu spät, dass sich vor ihm ein BMW mit Anhänger stark verlangsamte. Der 27-Jährige reagierte zu spät und prallte der 26-jährigen BMW-Fahrerin in den Anhänger. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall genommen. Beide Beteiligte blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. Während die beiden Autos fahrbereit blieben, musste der beschädigte Anhänger abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

++++1392883 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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