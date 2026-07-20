Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Autofahrerin passt nicht auf und nimmt Vorfahrt

Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntag in Attenweiler.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Ford Focus in der Biberacher Straße/ K7533 unterwegs. Der Mann kam aus Richtung Ortsmitte und fuhr in Richtung B312. Kurz vor Ortsausgang, auf Höhe der Kreuzung Albblick, fuhr eine 28-jährige mit seinem Skoda aus dem Wohngebiet in die Biberacher Straße ein. Die Fahrerin bog nach links ab. Dabei hatte sie wohl nicht auf die Vorfahrt des von links kommenden 39-Jährigen geachtet. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Ford stieß mit der Front in die linke Seite des Skoda Kleinwagens. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden die beiden Innsassen, darunter ein siebenjähriges Kind, leicht verletzt. Sie begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung. Der Fahrer im Ford blieb unverletzt. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

++++1394401

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell