Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - In zwei Fällen nicht um den Schaden gekümmert

Gegen ein geparktes Auto fuhr ein Unbekannter am Sonntag in Laupheim.

Ulm (ots)

Bereits am Freitag oder Samstag suchte ein Unfallverursacher das Weite.

Der Unfall am Sonntag ereignete sich am Sonntag zwischen 13.57 Uhr und 14.55 Uhr, so die Polizei. Der blaue Ford Focus parkte in der Schmiedstraße vor einem Gebäude. Innerhalb von einer Stunde fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Ford und beschädigte diesen an der vorderen Stoßstange. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr der Verursacher gegen das Auto und machte sich dann aus dem Staub. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Bereits zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 6.30 Uhr hatte es in der Stettinger Straße gekracht. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten 3er BMW einer 39-Jährigen. An dem Auto entstanden waagrechte Kratzer im Bereich der Fahrerseite am vorderen Kotflügel und der Tür. Der Schaden dürfte ebenfalls rund 2.000 Euro betragen.

Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

++++1393832 1386416

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell