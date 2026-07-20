Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Sonntag fuhr der Unfallverursacher in Erbach einfach weiter. Einen weißen oder silbernen VW Golf sucht nun die Polizei.

Ulm (ots)

Kurz vor 0.45 Uhr fuhr der 49-Jährige mit seinem Audi in der Ehinger Straße in Richtung Oberdischingen. Vor ihm hielt ein VW Golf an und setzte plötzlich zurück. Der Audifahrer erkannte das und fuhr ebenfalls ein Stück zurück. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, legte der 49-Jährige wieder den Vorwärtseingang ein und fuhr links an dem langsam fahrenden Auto links vorbei. Dabei kam es wohl zu einem Kontakt zwischen den beiden Autos, als der unbekannte Golffahrer plötzlich wieder vorwärts gefahren war. Der 49-Jährige machte den Unbekannten auf den Unfall aufmerksam. Der Unfallbeteiligte fuhr jedoch weiter. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Da wohl alles sehr schnell ging, konnte der 49-Jährige das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallfahrzeuges nicht ablesen. Ein nachfolgender Teslafahrer hatte den Vorgang mit dem Fahrzeug-Onboard-System aufgezeichnet, das Kennzeichen war allerdings nicht zu erkennen. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun den Flüchtigen. Der VW Golf vermutlich Generation 7 hat einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 0731/188-3812 melden.

++++1390755

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell