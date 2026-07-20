Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kind schwer verletzt

Am Samstag kam ein Autofahrer bei Göppingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Renault Twingo auf der L1075 von Hohenstaufen in Richtung Göppingen. Der er im Wald bei Nässe wohl zu schnell unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Dann prallte er frontal gegen einen Baum. Zur Unfallzeit befanden sich auch seine beiden Töchter im Alter von 9 und 13 Jahren im Auto des 45-Jährigen. Mehrere Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt und auch die Feuerwehr Göppingen, waren im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber flog die 9-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Auch der 45-Jährige und die 13-Jährige kamen in eine Klinik. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto wird auf 12.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Renault. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und den Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Ab etwa 19 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.

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