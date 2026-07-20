Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Schachtdeckel herausgehoben

Am Sonntag verursachte ein Unbekannter ein Hindernis am Straßenrand in Merklingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte den geöffneten Schacht gegen 8.15 Uhr mit. In den Nachtstunden hatte ein Unbekannter den Deckel eines Wasserablaufs heraus gehoben und ihn an den Fahrbahnrand gelegt. Der Schacht befand sich auf dem angrenzenden Gehweg. Die Polizisten setzten den Deckel wieder an seine ordnungsgemäße Stelle zurück. Ein Schaden trat nicht.

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