Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Autos mit Metallstange beschädigt

In der Nacht auf Montag soll ein 38-Jähriger in Eislingen mehrere Fahrzeuge beschädigt haben.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr meldete eine Zeugin einen Verdächtigen in der Uferstraße. Der schlug mit einer Metallstange an geparkten Fahrzeugen die Seitenspiegel ab. Die Polizei Eislingen fahndete nach dem Täter. Obwohl der Täter vor Ort nicht mehr angetroffen wurde, konnte er anhand der Personenbeschreibung der Zeugin ermittelt werden. Die Ermittlungen laufen nun gegen einen 38-Jährigen. Er steht nun im Verdacht, insgesamt zehn Fahrzeuge in der Uferstraße beschädigt zu haben. Die Metallstange, mit der er gegen die Autos schlug, entwendete er wohl zuvor von einer Baustelle in der Uferstraße. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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