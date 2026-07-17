Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gasflasche sorgt für Fahrzeugbrand

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Feuer.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem MAN Transporter in der Zeppelinstraße und transportierte Möbel und eine Gasflasche. Während der Fahrt hörte er einen Knall und hielt an. Als er ausstieg, fing der Transporter schon an zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Transporter in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt am Ventil der Gasflasche ausgegangen.

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