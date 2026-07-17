Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Baustellenampeln beschädigt

Zwei Nächte in Folge wurden Baustellenampeln bei Göppingen an der L1075 in den Graben geworfen.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um 3.20 Uhr in der Hohenstaufenstraße / L1075. An der dortigen Baustelle ist eine Fahrspur gesperrt, weshalb der Verkehr durch die Baustellenampeln geregelt wird. Ein bislang Unbekannter warf die dortigen Baustellenampeln, welche im Abstand von etwa 160 Metern voneinander entfernt aufgestellt sind, in den Graben. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seien die Baustellenampeln gegen 0.30 Uhr umgeworfen worden. Durch den Sturz wurden die Ampeln beschädigt. Die Kosten für die Reparatur sind nicht bekannt. Das Polizeirevier Göppingen hat den Sachverhalt aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 07161/632360 zu melden.

++++ 1369298

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell