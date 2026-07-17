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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Schwimmbad
In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in Kuchen am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Gelände des Freibades in der Jahnstraße. Dort drückten sie ein gekipptes Fenster zum Kiosk auf. Aus der Kasse stahlen sie Münzgeld. Auch nahmen sie Süßigkeiten mit. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der dürfte weitaus höher liegen, als die weniger nahrhafte Beute. Der Polizeiposten Böhmenkirch sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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