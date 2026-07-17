Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Schwimmbad

In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in Kuchen am Werk.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Gelände des Freibades in der Jahnstraße. Dort drückten sie ein gekipptes Fenster zum Kiosk auf. Aus der Kasse stahlen sie Münzgeld. Auch nahmen sie Süßigkeiten mit. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der dürfte weitaus höher liegen, als die weniger nahrhafte Beute. Der Polizeiposten Böhmenkirch sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

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