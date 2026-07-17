Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Am Donnerstag stießen an einer Kreuzung bei Uttenweiler zwei Autos zusammen. Zwei Personen wurden verletzt, der Schaden beträgt rund 37.000 Euro

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war eine 43-Jährige mit seinem VW in der Heerstraße unterwegs. Eine 56-jährige fuhr in der Straße Vordere Steige. Auf Höhe der außerorts befindlichen Kreuzung gilt die Regel "Rechts vor Links". Die 43-Jährige achtete wohl nicht auf die Vorfahrt der Audifahrerin. Die Frau kam von rechts. Die Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurde der Audi in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrerinnen zogen sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frauen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW auf rund 12.000 Euro, den am Audi auf ca. 25.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

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