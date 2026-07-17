PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Traktor streift Hausdach
Mit seinem John Deere Bulldog blieb ein 60-Jähriger am Donnerstag in Laupheim an einem Dachvorsprung hängen und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine gegen 10 Uhr in der Fabrikstraße unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Biberacher Straße und hatte die montierte Frontladerschaufel oben. Da der Fahrer wohl kurz unaufmerksam war, hatte er die herausragende Dachkante des Wohnhauses nicht gesehen und touchiert. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Dach entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

++++1374410

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren