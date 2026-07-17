Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Traktor streift Hausdach

Mit seinem John Deere Bulldog blieb ein 60-Jähriger am Donnerstag in Laupheim an einem Dachvorsprung hängen und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine gegen 10 Uhr in der Fabrikstraße unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Biberacher Straße und hatte die montierte Frontladerschaufel oben. Da der Fahrer wohl kurz unaufmerksam war, hatte er die herausragende Dachkante des Wohnhauses nicht gesehen und touchiert. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Dach entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

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