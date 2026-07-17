POL-UL: (UL) Dornstadt - Unfall in Baustelle
Beim Ausfahren aus einer Baustelle am Donnerstag in Dornstadt übersah ein LKW-Fahrer ein Auto.
Ulm (ots)
Der 57-jährige MAN-Fahrer fuhr um kurz vor 9 Uhr aus einer Baustelle in der Lange Straße aus. Beim Einfahren in die Straße übersah er offenbar die VW-Fahrerin und es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am LKW wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Schaden am VW der 64-Jährigen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
++++ 1369804 (BK)
Rückfragen bitte an:
Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell