Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Unfall in Baustelle

Beim Ausfahren aus einer Baustelle am Donnerstag in Dornstadt übersah ein LKW-Fahrer ein Auto.

Ulm (ots)

Der 57-jährige MAN-Fahrer fuhr um kurz vor 9 Uhr aus einer Baustelle in der Lange Straße aus. Beim Einfahren in die Straße übersah er offenbar die VW-Fahrerin und es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am LKW wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Schaden am VW der 64-Jährigen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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