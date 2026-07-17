Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - In den Gegenverkehr geraten

Etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Schlierbach vom Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr in der Auchterstraße. Ein 65-jähriger Nissan-Fahrer kam auf Höhe der Zeppelinstraße in den Gegenverkehr. Dort fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Opel. Den ersten Erkenntnissen nach trank der Mann wohl aus seiner Flasche, weshalb er offenbar von seiner Spur abkam. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die 24-Jährige verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt.

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