PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Auto brennt aus
Ein technischer Defekt dürfte für einen Fahrzeugbrand am Donnerstag bei Schlat verantwortlich gewesen sein.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 57-Jährige mit seinem VW von Schlat in Richtung Reichenbach. Er bemerkte Qualm aus seinem Auspuff. Kurz darauf entzündete sich im Motorraum ein Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der VW in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den VW. Der wurde im Anschluss geborgen. Im vorliegenden Fall wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

+++++++ 1375910 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren