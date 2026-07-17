Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Auto brennt aus

Ein technischer Defekt dürfte für einen Fahrzeugbrand am Donnerstag bei Schlat verantwortlich gewesen sein.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 57-Jährige mit seinem VW von Schlat in Richtung Reichenbach. Er bemerkte Qualm aus seinem Auspuff. Kurz darauf entzündete sich im Motorraum ein Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der VW in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den VW. Der wurde im Anschluss geborgen. Im vorliegenden Fall wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

+++++++ 1375910 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell