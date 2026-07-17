Ulm (ots) - Gegen 1 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Rauch in einem Gebäude in Urspring. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die insgesamt 23 Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es in einem der Badezimmer zu ...

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