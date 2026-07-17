POL-UL: (GP) Geislingen - Geld aus Spind gestohlen
Am Donnerstag machte ein Dieb in einem Geislinger Fitnessclub Beute.
Ulm (ots)
Der 23-Jährige befand sich zwischen 10 und 11 Uhr in einem Fitness Studio beim Trainieren. Während dieser Zeit gelangte ein Unbekannter in die Umkleidekabine. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelang es diesem den durch Code gesicherten Spind zu öffnen. Aus der Geldbörse entnahm er das Bargeld und verschwand damit wieder.
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