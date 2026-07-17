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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Geld aus Spind gestohlen
Am Donnerstag machte ein Dieb in einem Geislinger Fitnessclub Beute.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige befand sich zwischen 10 und 11 Uhr in einem Fitness Studio beim Trainieren. Während dieser Zeit gelangte ein Unbekannter in die Umkleidekabine. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelang es diesem den durch Code gesicherten Spind zu öffnen. Aus der Geldbörse entnahm er das Bargeld und verschwand damit wieder.

+++++++++ 1375574 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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