Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erberhardszell - Millionenschaden bei Brand eines Holzbaubetriebs

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 16.07.2026, 15.27 Uhr

Am Donnerstagmittag, um 14.48 Uhr, wurde über die integrierte Leitstelle bekannt, dass bei einem Holzbaubetrieb im Ortsteil Füramos ein Brandalarm ausgelöst wurde. Unmittelbar danach gingen im Landkreis Biberach, und aufgrund der starken Rauchentwicklung auch im angrenzenden Landkreis Ravensburg, zahlreiche Notrufe bei den Rettungsleitstellen und der Polizei ein. Bereits beim Eintreffen der ersten Streife war zu erkennen, dass mehrere Gebäude und Hallen bereits vom Feuer erfasst sind. Der gesamte Produktionsbereich brannte ab und die Feuerwehr wird noch Stunden bis Tage mit Löscharbeiten befasst sein. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Es wurde nur ein Mitarbeiter durch Rauchgase leicht verletzt, der vor Ort behandelt wurde. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden die Ermittlungen zur Ursache fortgesetzt werden. Der Schaden wird im unteren zweistelligen Millionenbereich geschätzt. Auch am Autohaus gegenüber wurden bis zu 50 Autos durch die Hitzeentwicklung und Funkenflug erheblich beschädigt. Auch hier hat der Schaden die Millionengrenze überschritten. Zur Brandbekämpfung waren Wehren aus Füramos, Ochsenhausen, Mühlhausen, Eberhardszell, Bad Saulgau, Bad Schussenried, Bad Wurzach, und die Werksfeuerwehr der Fa. Böhringer aus Biberach eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit 9 Fahrzeugen aus Ummendorf, Bad Buchau Biberach und Erolzheim vor Ort.

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