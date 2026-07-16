Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Unfall beim Überholen

Am Donnerstag (16.07.2026) flüchtete ein Autofahrer nach einem Unfall bei Dürmentingen.

Ulm (ots)

Um 10.20 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L275 unterwegs. Er fuhr in eine Kolonne von mehreren Fahrzeugen von Dürmentingen in Richtung Kanzach. Der 62-Jährige scherte mit seiner Harley-Davidson aus um mehrere Fahrzeuge zu Überholen. Als sich der Überholer links neben einem Pkw-Gespann befand, scherte der unbekannte Autofahrer ebenfalls nach links aus um zu Überholen. Um eine seitliche Kollision zu vermeiden musste der Biker nach links ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab, landete im Graben und stürzte. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Da der Autofahrer den Unfall wohl nicht bemerkte, fuhr er ohne zu halten in Richtung Dürmentingen davon. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen und sucht nun den Autofahrer. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr dieser einen dunklen Mittelklasse-Kombi mit einem Anhänger mit Planenaufbau. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07583/942020 entgegen.

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