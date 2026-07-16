Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Brand im Internat

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Brand in Schelklingen.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Rauch in einem Gebäude in Urspring. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die insgesamt 23 Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es in einem der Badezimmer zu einem kleinen Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ein Übergreifen des Feuers konnte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohner konnten bereits in der Nacht wieder in das Gebäude zurückkehren. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler sicherten Spuren am Brandort.

Zur Klärung der Brandursache und des genauen Hergangs des Brandes hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet.

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