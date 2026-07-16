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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Mittwoch flüchtete ein Unbekannter bei Giengen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit parkte ein Kia Ceed am Fahrbahnrand in der Lonetalstraße im Ortsteil Hürben. Als der Besitzer zu seinem Auto kam, stellte er auf der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest. Ein Unbekannter streifte wohl gegen 13 Uhr mit seinem Fahrzeug bei der Vorbeifahrt den geparkten Kia und flüchtete. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr dieser mit einem schwarzen Transporter, ähnlich einem VW T5. Die Schadenshöhe am Kia wird auf 5.000 Euro geschätzt.

++++1364397 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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