Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken gefahren

In der Nacht auf Donnerstag zog die Polizei in Laupheim einen Mann auf einem E-Scooter aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Mittwoch, gegen 23.45 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei Laupheim einen 46-Jährigen auf einem E-Scooter. Der war in der Kapellenstraße unterwegs. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Deshalb musste er seinen Roller stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

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