Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 41-Jährige fuhr mit seinem 3er BMW in Richtung Biberach. Auf Höhe Achstetten war er bei starkem Regen wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über das Auto. Der BMW kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Der Pkw krachte ...

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