POL-UL: (HDH) Dischingen - Bub stürzt vom E-Bike
Leichte Verletzungen zog sich ein 14-Jähriger am Mittwoch in Dischingen zu.
Ulm (ots)
Gegen 19 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem neuen E-Bike in der Mühlstraße. Auf der abschüssigen Straße verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Beim Sturz zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Einen Sturzhelm trug er nicht. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus.
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