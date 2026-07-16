Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Schule

In der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in eine Schule in Biberach ein und richteten großen Schaden an. Entwendet wurde wohl nichts.

Ulm (ots)

Zwischen 23.15 Uhr und 6.45 Uhr schlugen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster an dem Verwaltungsgebäude in der Rißegger Straße ein. So gelangten sie ins Innere. Dort wurden in mehreren Büros und im Sekretariat Schränke durchwühlt und Schubladen herausgezogen. Die Einbrecher stießen dabei auf einen abgeschlossenen Schrank. Den brachen sie auf, den darin befindlichen Safe ließen sie unberührt. Um auch in das Büro des Hausmeisters zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine weitere Scheibe ein. Zudem verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Besprechungszimmer. Ob etwas abhandengekommen ist, muss die Polizei noch ermitteln. Hochwertige EDV-Geräte blieben unberührt. Fest steht, dass der entstandene Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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