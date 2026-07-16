Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanke fuhr ein Autofahrer am Mittwoch auf der B30 bei Achstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 41-Jährige fuhr mit seinem 3er BMW in Richtung Biberach. Auf Höhe Achstetten war er bei starkem Regen wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über das Auto. Der BMW kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Der Pkw krachte in die Mittelschutzplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Aufprall wurde der 41-Jährige zum Glück nicht verletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto und den Leitplanken schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und den Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn kam es bis gegen 10.30 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei rät, bei Regen und nasser Straße langsam zu fahren. Zu schnelles Fahren auf nasser Straße führt immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Um das Risiko eines Verkehrsunfalles durch Aquaplaning möglichst gering zu halten, sollten Autofahrer folgende Tipps befolgen:

- Die Reifen sollten immer ein ausreichendes Profil aufzeigen. (Hier sollte bei Sommerreifen auf 3 mm und bei Winterreifen auf 4 mm Profiltiefe geachtet werden!) - Ein zu niedriger Reifendruck verschlechtert das Fahrverhalten bei Nässe, deshalb ist dieser regelmäßig zu kontrollieren. - Um Aquaplaning zu vermeiden und einen kurzen Bremsweg zu garantieren, ist das Fahren mit angepasster Geschwindigkeit unabdingbar. - Beim Verlust der Bodenhaftung, gilt für Fahrer oder Fahrerin Ruhe zu bewahren. Um zu vermeiden, dass der Wagen im Moment der erneuten Kontaktaufnahme mit der Fahrbahn ins Schleudern kommt, auskuppeln anstatt bremsen (nicht bei Fahrzeugen mit ESP) und das Lenkrad geradeaus halten (falls es die Verkehrslage zulässt).

Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Sie empfiehlt zudem Fahrsicherheitstrainings, bei denen das richtige Verhalten in brenzligen Situationen gelernt werden kann.

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