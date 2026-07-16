Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Dacia in der Berkheimer Straße in Edenbachen unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er Rauchentwicklung unter der Motorhaube. Er hielt an und verständigte die Feuerwehr. Kurz darauf waren die Einsatzkräfte vor Ort und löschten das brennende Fahrzeug. ...

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