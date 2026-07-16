POL-UL: (GP) Göppingen - E-Bike gestohlen
Am Mittwoch machte ein Dieb am Bahnhof Beute.
Ulm (ots)
Der 15-Jährige hatte sein E-Bike ab 17.15 Uhr in der Fahrradgarage am Göppinger Bahnhof abgestellt und seinen Angaben zufolge dort mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 21.40 Uhr zurückkam, fehlte sein Fahrrad. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
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