Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nicht aufgepasst

Am Mittwoch stießen zwei Pkw in einem Kreisverkehr bei Eislingen zusammen.

Ulm (ots)

Um 17.15 Uhr befuhr eine 46-Jährige die Straße Am Eichenbach (K1404), von der B10 kommend, in Richtung Salach. Beim Einfahren in den Kreisverkehr, auf Höhe einer Tankstelle, übersah die Renault-Fahrerin wohl einen 27-jährigen Audi-Fahrer. Der fuhr mit seinem Pkw bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 10.000 Euro.

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