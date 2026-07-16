Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Überholmanöver trotz Gegenverkehr

Am Mittwoch war ein unbekannter Autofahrer für einen Unfall verantwortlich. Er flüchtete von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein Traktor von Dettingen in Richtung Herbrechtingen-Anhausen. Dahinter fuhr ein dunkelgrauer / silberner Mercedes. Trotz Gegenverkehr überholte der Mercedes den Traktor. Um den Unfall zu vermeiden, musste der entgegenkommende 22-Jährige in seinem VW Golf eine Vollbremsung machen. Dahinter fuhr eine 75-jährige BMW Fahrerin. Die konnte nicht mehr reagieren und krachte dem VW in das Heck. Der unfallverursachende Mercedes setzte seine Fahrt fort. Den sucht nun die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/3220). Der VW Fahrer und die BMW Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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