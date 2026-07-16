PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Überholmanöver trotz Gegenverkehr
Am Mittwoch war ein unbekannter Autofahrer für einen Unfall verantwortlich. Er flüchtete von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein Traktor von Dettingen in Richtung Herbrechtingen-Anhausen. Dahinter fuhr ein dunkelgrauer / silberner Mercedes. Trotz Gegenverkehr überholte der Mercedes den Traktor. Um den Unfall zu vermeiden, musste der entgegenkommende 22-Jährige in seinem VW Golf eine Vollbremsung machen. Dahinter fuhr eine 75-jährige BMW Fahrerin. Die konnte nicht mehr reagieren und krachte dem VW in das Heck. Der unfallverursachende Mercedes setzte seine Fahrt fort. Den sucht nun die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/3220). Der VW Fahrer und die BMW Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1366197 (BK)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren