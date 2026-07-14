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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Sachbeschädigung an Banner
Am Montagmorgen verursachte ein bislang Unbekannter Schäden durch Graffiti an einem Banner in Salach.

Ulm (ots)

Am Montag wurde die Sachbeschädigung festgestellt. Ein bislang Unbekannter beschädigte ein Banner der Gemeinde in der Palmstraße. Darauf sprühte er die Worte "Hilial ich liebe dich". Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eislingen unter Tel. 07161/8510 zu melden.

++++1350791 (BK)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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