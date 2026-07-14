POL-UL: (GP) Salach - Sachbeschädigung an Banner
Am Montagmorgen verursachte ein bislang Unbekannter Schäden durch Graffiti an einem Banner in Salach.
Ulm (ots)
Am Montag wurde die Sachbeschädigung festgestellt. Ein bislang Unbekannter beschädigte ein Banner der Gemeinde in der Palmstraße. Darauf sprühte er die Worte "Hilial ich liebe dich". Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eislingen unter Tel. 07161/8510 zu melden.
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