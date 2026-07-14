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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Autofahrer übersieht Kind
Mit schweren Verletzungen kam ein 7-Jähriger am Montag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der 79-Jährige fuhr mit seinem Mazda in der Hauptstraße. Gegen 16.45 Uhr überquerte ein 7-Jähriger mit seinem Tretroller die Straße im Bereich eines Fußgängerüberweges. Der Senior übersah das Kind. Der 7-Jährige wurde von dem Mazda erfasst. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 7-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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