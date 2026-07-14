Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Hauptstraße. Die 73-Jährige hielt dort an, um ein aus einer Parklücke fahrendes Auto ausfahren zu lassen. Sie fuhr mit ihrem BMW rückwärts und übersah dabei ein hinter ihr haltendes Auto. Sie stieß mit ihrem BMW gegen den MG. Der Schaden an den beiden ...

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