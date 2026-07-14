POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Autofahrer übersieht Kind
Mit schweren Verletzungen kam ein 7-Jähriger am Montag ins Krankenhaus.
Ulm (ots)
Der 79-Jährige fuhr mit seinem Mazda in der Hauptstraße. Gegen 16.45 Uhr überquerte ein 7-Jähriger mit seinem Tretroller die Straße im Bereich eines Fußgängerüberweges. Der Senior übersah das Kind. Der 7-Jährige wurde von dem Mazda erfasst. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 7-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.
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