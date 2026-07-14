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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Zwei Jugendliche rauben Tasche
Am Montag wurde einem 13-Jährigen in Eislingen seine Tasche geraubt.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr. Der 13-Jährige befand sich im Bereich des Bahnhofs. Dort wurde er plötzlich von drei Jugendlichen festgehalten. Die nahmen ihm seine Umhängetasche ab. Danach rannten die Täter davon. Im Zuge der Fahndung konnte der 13-Jährige zwei der Tatverdächtigen, einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen, aus Syrien stammende Jugendliche, identifizieren. Die Polizei nahm die beiden Jugendlichen vorläufig fest. Bei dem 14-Jährigen konnte ein Kassenbon aufgefunden werden, der dem 13-Jährigen gehörte. Die geraubte Umhängetasche konnte bislang nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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