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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Feuer bei Unkrautvernichtung
Am Montag geriet bei Riedlingen eine Wiese in Brand. Sachschaden entstand wohl keiner.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr entfernte ein Senior mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück in der Lindengasse. Dabei entzündete sich eine neben der Hofeinfahrt gelegene Wiese mit rund 10 x 10 Metern. Der kleine Flächenbrand konnte durch die Feuerwehr Riedlingen gelöscht werden. Angrenzende Gebäude blieben aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr verschont. Personen kamen nicht zu Schaden. An der abgebrannten Wiese entstand wohl kein Schaden. Die gehört zum Grundstück des mutmaßlichen Verursachers.

++++1344215(TH)

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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