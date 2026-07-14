Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Auffahrunfall verstorben

Am Montag kam für eine 79-Jährige nach einem Unfall in Ulm-Wiblingen jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrem vierrädrigen Leichtkraftrad in der Ulmer Straße unterwegs. Sie kam aus Richtung Neu-Ulm und fuhr nach Wiblingen. Auf Höhe der Einmündung Ostermahdweg wartete eine in gleicher Richtung fahrende 56-Jährige mit ihrem VW, um nach links abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache prallte die Seniorin wohl ungebremst in das Heck des stehenden VW. Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Notarzt verstarb die 79-jährige Frau noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem bei der Seniorin zum Unfall geführt haben. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Leichtkraftrads musste die Ulmer Straße bis etwa 17 Uhr komplett gesperrt werden. Die 56-jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

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