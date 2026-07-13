Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Vorrang missachtet

Am Sonntag stießen in Langenenslingen zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Um 10.30 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Wohnmobil samt Anhänger in der Friedrich-Fürst-Straße. Dort wollte der Senior mit seinem Gespann die Straße an der abknickenden Vorfahrt geradeaus verlassen. Dabei übersah er wohl eine 61-Jährige mit ihrem VW. Die Autofahrerin kam ihm auf der Vorfahrtstraße entgegen und hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an den fahrbreiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

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