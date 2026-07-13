Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Sportgeschäft

Am Sonntag stieg ein Unbekannter in ein Einkaufscenter in Ulm ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr löste der Alarm eines Einkaufscenters in der Blaubeurer Straße aus. Ein Unbekannter warf eine Scheibe am Hintereingang ein. Dann schlug er im Gebäude die Schiebetür zu einem Sportgeschäft ein. Aus dem Geschäft stahl er ein E-Bike. Mit dem Fahrrad flüchtete er. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Rockrider, Modell E-Expl 700, im Wert von rund 2.500 Euro. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen vernommen. Den ersten Erkennntisse zufolge soll der Verdächtige wohl in Richtung Söflingen geflüchtet sein.

++++1338096 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell