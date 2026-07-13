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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Berauscht unterwegs
Alkohol und Drogen hatte ein 44-Jähriger in der Nacht auf Montag in Ulm intus.

Ulm (ots)

Um 0.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 44-Jährigen in der Wagnerstraße. Der war mit einem E-Scooter in Richtung Söflingen unterwegs. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht der Polizei. Der Mann hatte zu viel Alkohol intus. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Deshalb musste er mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Seinen E-Scooter musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

++++1340286 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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